Rus basınından Batrakov için Messi benzetmesi

Galatasaray’ın altın çocuğu Aleksey Batrakov, attığı goller ve sergilediği futbolla her geçen gün taraftarları büyülerken Rus basını da genç yıldızı göklere çıkardı.

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Rusya’nın önde gelen spor haber sitelerinden Sport24, Batrakov’un performansını “Batrakov = Messi” başlığıyla duyurdu. Genç oyuncunun Galatasaray’ın hücum gücünde giderek daha önemli bir konuma geldiğine dikkat çekilen haberde, taraftarların Rus futbolcuya duyduğu sevgi de ön plana çıkarıldı.

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İLK VE TEK SEZONU!

Haberde Batrakov için “Mükemmel oynadı”, “Bizim tek umudumuz” ve “Gol pozisyonu bulma konusunda dünyanın en iyilerinden biri” ifadeleri kullanıldı. Bir diğer Rus spor sitesi Sportbox da yıldız oyuncunun isminin tribünlerde “Kalinka” melodisi eşliğinde haykırılmasını öne çıkardı. Eski Rus futbolcu Pavel Pogrebnyak ise Batrakov’un inanılmaz bir çıkış yaptığını söylerken “Galatasaray’daki ilk ve tek sezonu olabilir. Çünkü Avrupa devleri onu almak isteyeceklerdir.” dedi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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