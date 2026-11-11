Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başta olmak üzere zirveye katılan liderleri karşıladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın da katıldığı zirvede, Palau Devlet Başkanı'nın Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile selfie çekmesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaşanan samimi diyalog ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in karşılanma anları gündeme geldi.

Özetle Kaydet a- | +A

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvede altı kıtadan 95 ülkeyi temsil eden 102 lider katıldı.

Dünya liderlerinin Antalya EXPO Merkezi'ne gelişi sırasında diplomatik temasların yanı sıra renkli anlar da yaşandı.

COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı hareket! Rum lider şoke oldu

ALİYEV'İ ERDOĞAN VE GUTERRES KARŞILADI

Zirvenin öne çıkan konuklarından biri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu.

COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya EXPO Merkezi'ne gelen Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından karşılandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev'in karşılanmasına ilişkin görüntüleri resmî internet sitesinden paylaştı.

Aliyev Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılmamıştı.

COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı hareket! Rum lider şoke oldu

PAŞİNYAN DA ANTALYA'DA! GÖZLER İKİ LİDERDE

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da COP31 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Antalya EXPO Merkezi'ne geldi.

Aliyev ve Paşinyan'ın aynı zirveye katılması, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci nedeniyle de yakından takip ediliyor.

İki lider, daha önce 3 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki göreve başlama törenine katılmış ve törenin ardından gayriresmî olarak görüşmüştü.

Aliyev ile Paşinyan, son olarak 4 Şubat 2026'da Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelerek iki ülke arasındaki barış ve normalleşme sürecini ele almıştı.

Antalya'daki zirvede iki lider arasında yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağı ise merak konusu.

COP31 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anlamlı hareket! Rum lider şoke oldu

RUM LİDERİN KARŞILANMA ANLARI GÜNDEM OLDU

Zirvede öne çıkan bir diğer gelişme, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in Antalya EXPO Merkezi'ne gelişi oldu.

Hristodulidis zirve alanına girişinde sadece BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

PALAU DEVLET BAŞKANI ERDOĞAN İLE SELFIE ÇEKTİ

Zirvenin renkli anlarından biri Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr.'ın karşılama sırasında cep telefonunu çıkarmasıyla yaşandı.

Whipps Jr., Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte selfie çekmek istedi.

Ceketinin cebinden telefonunu çıkaran Palau lideri, Erdoğan ve Guterres ile hatıra fotoğrafı çekti.

ERDOĞAN'DAN VON DER LEYEN'E: "MAŞALLAH, HOW ARE YOU?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i karşılaması sırasında da samimi bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, von der Leyen'e İngilizce ve Türkçe ifadeleri bir arada kullanarak, "Good morning. Maşallah, how are you?" diye seslendi.

Türkçesi "Günaydın. Maşallah, nasılsın?" olan sözler, zirvenin karşılama törenindeki renkli anlardan biri oldu.

ERDOĞAN VE GUTERRES BİRLİKTE ZEYTİN FİDANI DİKTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya EXPO Merkezi'nde zeytin fidanı dikti.

Etkinlik, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında düzenlendi.

Programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katıldı.

ANTALYA'DA 102 LİDER BULUŞUYOR

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor.

Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un yanı sıra Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın konuşmaları programda yer alıyor.

Zirvede iklim değişikliğiyle mücadele, iklim finansmanı, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve uluslararası iş birliği konuları ele alınıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala