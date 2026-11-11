Gündemdeki haberler nedeniyle oyuncu Yılmaz Bayraktar 'ın hayatı ve yer aldığı projeler bir kez daha merak konusu oldu. Yılmaz Bayraktar, "Mehmed: Fetihler Sultanı"dizisinde Kral Stjephan karakteriyle tanındı. Peki, Yılmaz Bayraktar kimdir, hangi dizilerde oynadı?

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Yılmaz Bayraktar, 1984 yılında Almanya’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda dans etmeye başladı. Ülkenin sayılı özel konservatuarlarından Schule für Schauspiel in der Landeshauptstadt Kiel'de oyunculuk eğitimi aldı. 2010'da mezun olduktan sonra Almanya, Avusturya, İsviçre ve Lihtenştayn'da çeşitli tiyatrolarda rol aldı. Türkiye’de ilk kez 2013 yılında 'Tatar Ramazan' dizisindeki rolüyle seyirci karşısına çıktı. Ardından pek çok yerli dizi ve filmde oynadı. Hem Türkiye'de hem de Almanya’da ikamet eden Bayraktar, 'Zaferin Rengi' filmindeki 'Yüzbaşı Bennett' karakteriyle büyük övgü aldı. Dijitalde 'Mezarlık', 'Asaf', 'Esas Oğlan' gibi bir çok yapımda yer alan Bayraktar, televizyonda ses getiren yapım 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde Kral Stjephan karakteriyle yer aldı.

YILMAZ BAYRAKTAR YER ALDIĞI DİZİLER

Mehmed: Fetihler Sultanı (2026) | Muhabir (TBA) | Bize Bir Şey Olmaz (2026) |Die Jägerin (2024) | Mezarlık (2025) | Esas Oğlan (2024) | ASAF (2023 -Netflix) | Soko Potsdam (2023) | Notruf Hafenkante (2023) | Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı (2022) | Bir Küçük Gün Işığı (2022) | Son Yaz (2021) | Akıncı (2021) | Soko Potsdam (2020) | Modern im Norden (2019) | Marie fangt Feuer (2018) | Vatanım Sensin (2018) | NSU Mitten in Deutschland- Die Opfer (2015) | Çılgın Dershane Üniversitede (2014) | Tatar Ramazan (2013)

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: HABER MERKEZİ

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