Lookman için sürpriz hamle: Atletico'dan ayrılığa yeşil ışık

Atletico Madrid forması giyen Nijeryalı yıldız Ademola Lookman'ın, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın radarında olduğu öne sürüldü. Haberde, Lookman'ın Atletico'dan ayrılmak istediğine yönelik herhangi bir talepte bulunmadığı ve aldığı sürenin sınırlı kalmaya devam etmesi durumunda geleceğini yeniden değerlendirebileceği kaydedildi.

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Sarı lacivertliler ile adı sık sık anılan Ademola Lookman hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

ROMA, LOOKMAN'I GÜNDEMİNE ALDI

İtalyan basınından Repubblica'nın haberine göre; hücum hattını güçlendirmek isteyen Roma, 29 yaşındaki kanat oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. Başkent ekibinin, Lookman'ın geleceğine ilişkin gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

ALACAĞI SÜRE KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Haberde, Ademola Lookman'ın şu ana kadar Atletico Madrid'den ayrılmak istediğine yönelik herhangi bir talepte bulunmadığı ifade edildi. Ayrıca Nijeryalı futbolcunun, taraftarlarla da herhangi bir sorun yaşamadığı aktarıldı. Buna karşın forma şansının sınırlı kalmaya devam etmesi durumunda yıldız oyuncunun geleceğini yeniden değerlendirebileceği beliritildi.

Ademola Lookman

ATLETICO'DAN TEK AYRILIĞA İZİN

Atletico Madrid yönetiminin ise olası ayrılıklar konusunda temkinli bir tutum sergilediği aktarıldı. İspanyol ekibinin, uygun şartların oluşması ve takıma alternatif bir oyuncu kazandırılması halinde Lookman veya Sörloth'tan yalnızca birinin ayrılığına onay verebileceği ileri sürüldü.

Ademola Lookman

BU SEZON 3 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon henüz beklenen performansı ortaya koyamayan Ademola Lookman, Atletico formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.

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