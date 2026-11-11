Galatasaray'da transfer harekâtı başladı: En az 3 takviye yolda!

Ligde liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde aldığı sonuçlarla yükselişe geçen Galatasaray'da gelecek transfer döneminin hazırlıkları başladı. Avrupa'da bir üst tura yükselme ihtimalini de göz önünde bulundurarak kadroyu güçlendirmek için harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, bu doğrultuda en az 3 transfer yapmayı planlıyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sarı kırmızılılar, Avrupa'da üst tur hedefi doğrultusunda savunma, orta saha ve sağ bek bölgelerine en az 3 takviye yapmayı hedefliyor.

SAVUNMAYA SOL STOPER TAKVİYESİ

Galatasaray'ın transfer planlamasında öncelikli bölgelerden biri savunma hattı olacak. Sol stoper pozisyonuna takviye yapmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, bu bölge için yerli bir futbolcu veya +4 yabancı kontenjanına uygun bir ismi düşünüyor.

ORTA SAHAYA YILDIZ İSİM

Teknik heyetin takviye istediği bir diğer bölge ise orta saha. Galatasaray, kadronun kalitesini artıracak, tecrübeli ve yıldız statüsünde bir futbolcuyu renklerine bağlamayı planlıyor. Özellikle hem 6 hem de 8 numara pozisyonlarında görev yapabilen, iki yönlü oyunuyla takıma katkı sağlayabilecek bir isim üzerinde duruluyor. Bu transferde yabancı oyuncu kontenjanının durumu da belirleyici olacak.

Galatasaray antrenmanından

SAĞ BEKE ALTERNATİF ARAYIŞI

Sarı kırmızılıların gündemindeki bir diğer bölge ise sağ bek. Singo'nun savunmanın merkezinde değerlendirilmesinin planlanması nedeniyle Sallai'ye alternatif olabilecek bir sağ bek transferi de seçenekler arasında bulunuyor.

PLANLAR AYRILIKLARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Galatasaray'da transfer çalışmaları bu üç bölgeyle sınırlı kalmayabilir. Mevcut kadroda planlamanın dışında kalan veya takımdan ayrılması gündeme gelen futbolcular olması durumunda ek takviyeler için de harekete geçilecek.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala