Spor

Roland Sallai'den çarpıcı Galatasaray ve Okan Buruk itirafı: Rahat değildim

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Roland Sallai'den çarpıcı Galatasaray ve Okan Buruk itirafı: Rahat değildim
Başlık ResmiRoland Sallai'den çarpıcı Galatasaray ve Okan Buruk itirafı: Rahat değildim

Galatasaray'da 3'üncü sezonunu geçiren Roland Sallai, hücumcu kanat oyuncusu olmasına karşın Okan Buruk tarafından sağ bek bölgesinde görevlendirildiğinde kendini rahat hissetmediğini ve ancak bunun üstesinden geldiğini söyledi.

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Macaristan Milli Takımı'nda hücumcu kanat oynamasına rağmen Galatasaray'da uzun süredir sağ bekte görev yapan Roland Sallai, oynadığı pozisyonlarla ilgili konuştu.

"ZOR DURUMLARIN ÜSTESİNDEN GELİRİM"

Milli takımının kampında açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki futbolcu, "Sağ beke ilk geçtiğimde rahat hissetmiyordum ama zor durumların üstesinden gelen bir oyuncuyum. Bu yüzden 'Buna alışacağım ve en iyisi olmak istiyorum' dedim" ifadelerini kullandı.

Roland Sallai, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
Başlık ResmiRoland Sallai, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

"KATKI VERECEĞİM BİR POZİSYON BULDU"

Roland Sallai, "Galatasaray'ın benden beklentisi olduğunu biliyordum ve bana güveneceğini umuyordum; teknik direktörüm (Okan Buruk), kendimi iyi hissettiğim ve takıma katkı sağlayabileceğim bir pozisyon buldu" sözlerini sarf etti.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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