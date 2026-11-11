Galatasaray'ın Ugochukwu planı: Rusya'dan yeni yıldız için rakam belli oldu

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz temmuz ayında satın alma opsiyonuyla İngiliz kulübü Burnley'den renklerine bağladığı Lesley Ugochukwu ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fransız orta saha oyuncusu yerine alınacak isim belirlendi.

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Galatasaray, yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Lesley Ugochukwu'ya devre arasında veda etmeye hazırlanıyor.

Lesley Ugochukwu, Galatasaray'da hiçbir karşılaşmada ilk 11’de yer bulamadı.

LESLEY DE AYRILMAK İSTİYOR

HT Spor'da yer alan habere göre; şu ana kadar 5’i Süper Lig, 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere 7 maçta toplam 123 dakika süre alan 20 yaşındaki Fransız orta saha, devre arasında takımdan ayrılığa sıcak bakıyor.

Burnley’den 3 milyon pound kiralama bedeli karşılığında alınan ve yıllık 2 milyon 650 bin euro maaş alan Ugochukwu'yu göndermesi halinde sarı-kırmızılılar, orta sahaya yine 23 yaş altı kriterine uygun yeni bir takviye yapacak.

Fransız futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

İLK ADAY KISLYAK

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların radarına giren ilk ismin CSKA'dan Matvey Kislyak olduğu aktarıldı.

Matvey Kislyak (Fotoğraf: Instagram)

CSKA’nın, güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 21 yaşındaki Rus futbolcu için 30 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli beklediği belirtildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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