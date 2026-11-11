Osimhen ve Barış Alper sonrası sıra Batrakov'da: Özel ürünler belli oldu
Galatasaray, 13 maçta 6 gol, 4 asistlik performans sergileyen ve skor katkısının dışında sergilediği futbolla alkış alan Rus 10 numara Aleksey Batrakov için özel ürünler çıkarıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp, Aleksey Batrakov için özel bir kreasyon hazırladı. "Batrakov Box" içeriğinde forma (Rusça adının yazılı olduğu), özel tasarım kalpak, özel tişört, şapka ve çeşitli aksesuarlar olacak. Bunların GS Store'larda ayrı ayrı satılması da gündeme gelecek.
Kısa sürede sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan ve 83 numaralı formaları tribündeki yoğunluğunu artıran Rus yıldızın özel tasarımlı ürünlerine de büyük ilgi olması bekleniyor.
Galatasaray, önce Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, ardından milli yıldızı Barış Alper Yılmaz için GS Store'da özel kreasyon hazırlamıştı.