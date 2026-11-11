Marco Asensio'ya LaLiga kancası: Ara transferde ayrılabilir

LaLiga ekiplerinden Real Betis'in, Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığı iddia edildi. İspanyol ekibinin, tecrübeli yıldızı takıma katmak için kış transfer döneminde sarı lacivertlilerin kapısını çalabileceği belirtildi.

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Sarı lacivertli ekibin İspanyol yıldızı Marco Asensio hakkında transfer gündemini hareketlendiren bir iddia ortaya atıldı.

REAL BETIS LİSTESİNE ALDI

ElGolDigital'in haberine göre; Real Betis, 30 yaşındaki hücum oyuncusunu transfer listesine aldı. İspanyol ekibinin, Asensio'yu renklerine bağlamak için kış transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği ileri sürüldü.

İSPANYOL EKİPLERİNİN GÜNDEMİNDEYDİ

Marco Asensio, geride kalan yaz transfer döneminde de LaLiga ekiplerinin radarına girmişti. Real Sociedad, Atletico Madrid ve Villarreal'in deneyimli futbolcuyla ilgilendiği iddia edilmişti. Asensio'nun, 11 yıl aradan sonra eski takımı Espanyol'a dönmeye de oldukça yaklaştığı belirtilmişti. Katalan ekibiyle anlaşma sağladığı öne sürülen İspanyol yıldızın transferinin son aşamada gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Marco Asensio

FENERBAHÇE İLE 2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fenerbahçe ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Marco Asensio, sol dizindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle ameliyat oldu. 30 yaşındaki futbolcunun yaklaşık üç aylık tedavi sürecinden geçmesi bekleniyor.

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