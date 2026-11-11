Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşiyor: Anlaşma tamam!

Fenerbahçe Tarfin'in Gabonlu pivotu Chris Silva'nın, Sırbistan temsilcisi Partizan'a transfer olmak üzere olduğu iddia edildi. Partizan'ın transfer için sarı lacivertlilere herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği, Silva'nın kulüpteki son bir aylık maaş alacağından feragat ederek takımdan ayrılacağı belirtildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Sarı lacivertlilerde Chris Silva'nın, Sırbistan temsilcisi Partizan ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

ANLAŞMAYA VARILDI

İtalyan gazeteci Andrea Calzoni'nin haberine göre; Partizan, uzun rotasyonunu güçlendirmek amacıyla Chris Silva transferi için harekete geçti. Hayes ve Jekiri'nin yaşadığı sakatlıkların ardından kadrosuna takviye yapmak isteyen Sırp ekibinin, Gabonlu oyuncuyla anlaşma sağladığı öne sürüldü.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Haberde, Partizan'ın transfer için sarı lacivertlilere herhangi bir bonservis bedeli ödemeyeceği, Chris Silva'nın kulüpteki son bir aylık maaş alacağından feragat ederek takımdan ayrılacağı belirtildi.

Chris Silva

SEZONU PARTIZAN'DA TAMAMLAYACAK

Transferin gerçekleşmesi halinde Chris Silva, kariyerine Sırbistan temsilcisi Partizan'da devam edecek.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala