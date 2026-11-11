Spotify her yıl, dinleme alışkanlıklarınızı; en çok dinlediğiniz sanatçıları, sürekli tekrar tekrar çaldığınız şarkıları ve toplamda kaç dakika müzik dinlediğinizi içeren bir özete dönüştürüyor. Spotify, Wrapped için, kullanıcıların Ocak ayından Kasım ortasına kadar olan dinleme verilerini dikkate aldığını doğrulamıştı. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayımlanacak? Spotify özeti için tarih belli oldu mu?

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Spotify’ın her yıl belirli tarihlerde paylaştığı "Wrapped" deneyimi, kullanıcılara yıl boyunca dinledikleri müziklere dair kişiselleştirilmiş bir özet sunuyor. Bu özet; en çok dinlediğiniz sanatçılardan şarkılara, hatta belki de sadece kendinizle kulaklıklarınız arasında kalmasını isteyeceğiniz dinleme alışkanlıklarınıza kadar pek çok detayı içeriyor.

Dijital müzik platformu, daha önce "Year in Music" (Müzikte Bir Yıl) adıyla sunduğu bu deneyimi 2016 yılında "Spotify Wrapped" olarak yeniden adlandırdı ve o günden bu yana bu uygulama, her yıl gerçekleşen bir popüler kültür etkinliğine dönüştü. Peki, Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayınlanacak, Spotify dinleme verilerinizi kaydetmeyi ne zaman durduracak ve hazır olduğunda kendi özetinize nasıl ulaşabileceksiniz?

Spotify Wrapped 2026 ne zaman yayımlanacak?

SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN YAYIMLANIR?

Spotify Wrapped 2026'nın ne zaman yayımlanacağına ilişkin henüz resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yılların yayın takvimi, bu yılın tarihine ilişkin bir ipucu veriyor. Spotify Wrapped, son yıllarda aralık ayının başında kullanıcılarla buluştu. 2025 yılında 3 Aralık Çarşamba, 2024 yılında ise 4 Aralık Çarşamba günü erişime açılan uygulamanın, 2021 yılından bu yana her yıl çarşamba günü yayımlanması dikkat çekiyor.

Bu takvim göz önünde bulundurulduğunda, Spotify Wrapped 2026'nın 2 Aralık Çarşamba günü yayımlanabileceği tahmin ediliyor. Ancak söz konusu tarih henüz Spotify tarafından doğrulanmadı. Kesin yayın tarihinin önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

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