İZSU su kesintisi 11-12 Kasım! İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İZSU su kesintisi 11 ve 12 Kasım 2026 tarihli duyurularıyla İzmir'de yaşayan vatandaşların gündemine geldi. Bazı ilçelerde ana boru arızası, elektrik arızası ve içme suyu hattında yürütülen çalışmalar nedeniyle su kesintileri yaşanırken güncel kesinti programı da açıklandı. İzmir'de suların ne zaman geleceği, kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceği ve çalışmaların tamamlanacağı saatler araştırılıyor.

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İzmir su kesintisi 11-12 Kasım'da planlı çalışma yapılacak bölgeler belli oldu. İZSU tarafından paylaşılan arıza ve bakım bilgilerine göre bazı ilçelerde yaşanan arızaların ardından su verme işlemleri başlatılırken farklı bir bölgede yeni bir çalışma gerçekleştirilecek. Kesintilerin nedenleri, etkilenen mahalleler ve tahmini bitiş saatleri güncel duyurularda yer aldı.

İZSU SU KESİNTİSİ 11-12 KASIM 2026

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

12.11.2026 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen mahalleler: Mavişehir

Kesinti i: Boru Deplasman Çalışması Hanri Benazus X Aziz Nesin Bulvarı Kvş ana boru deplase çalışması nedeni ile sayaç kapatıldı.

KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ

11.11.2026 saat 08:47 ile 10:49 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen mahalleler: Damlacık, Ulucak İstiklal

Kesinti nedeni: Bölge Sayaç Bakımı Arıza sebebiyle depo seviyesi düşük.

MENEMEN SU KESİNTİSİ

10.11.2026 saat 15:10 ile 18:10 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Etkilenen mahalleler: Ahıhıdır, Atatürk, Gaybi, Tülbentli

Kesinti nedeni: Elektrik arızası



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