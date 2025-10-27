Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kafasına tekmeler attı! Gençlerin acımasız kavgası kamerada

Kafasına tekmeler attı! Gençlerin acımasız kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Arnavutköy Şehir Parkı’nda bir grup genç arasında kavga çıktı. Grup içerisindeki bir kişiye diğerleri acımasızca saldırdı. Yumruk darbeleriyle yere düşürdükleri kişinin kafasına tekme attılar.

Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Şehir Parkı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup içerisinde kavga çıktı.

TEKME TOKAT GİRİŞTİLER

Çıkan kavgada grup içerisindeki bir kişiye diğerleri acımasızca saldırdı. Yumruklar atarak yere düşürdükleri kişinin kafasına tekme attılar. Acımasızca saldırı cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

