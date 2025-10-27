Kafasına tekmeler attı! Gençlerin acımasız kavgası kamerada
İstanbul Arnavutköy Şehir Parkı’nda bir grup genç arasında kavga çıktı. Grup içerisindeki bir kişiye diğerleri acımasızca saldırdı. Yumruk darbeleriyle yere düşürdükleri kişinin kafasına tekme attılar.
Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Şehir Parkı içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir grup içerisinde kavga çıktı.
TEKME TOKAT GİRİŞTİLER
Çıkan kavgada grup içerisindeki bir kişiye diğerleri acımasızca saldırdı. Yumruklar atarak yere düşürdükleri kişinin kafasına tekme attılar. Acımasızca saldırı cep telefonu kamerası tarafından kaydedilirken, kavgaya kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.
