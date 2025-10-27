Çanakkale peş peşe sallandı, Naci Görür'den uyarı geldi: Bölge geriliyor

Aktif deprem bölgesinde bulunan Türkiye'nin dört bir yanı sallanmaya devam ediyor. Son olarak sallanan il Çanakkale oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında peş peşe meydana gelen iki deprem korkuttu. Ege Denizi içerisinde gerçekleşen ilk deprem saat 10.12'de kaydedilirken, depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı.

BEŞ DAKİKA SONRA İKİNCİ DEPREM

AFAD, bu depremden sadece beş dakika sonra saat 10.17'de aynı yerde ikinci bir deprem daha olduğunu duyurdu. Verilere göre 13,19 kilometre derinlikte gerçekleşen ikinci depremin büyüklüğü ise 3,7 olarak açıklandı.

NACİ GÖRÜR'DEN UYARI GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, peş peşe meydana gelen iki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Görür, yaptığı açıklamada her iki depremin de Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu devamında gerçekleştiğini söyledi.

Sarsıntıların Edremit Fay Zonu'na paralel bir alanda gerçekleştiğini kaydeden Görür, "Bölge geriliyor" dedi.

Görür'ün paylaşımı şu şekilde: