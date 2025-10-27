Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aksaray, Kaza, Ambulans, Otomobil, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da, hastaneye giden doktorun kullandığı otomobil ile yaralı taşıyan ambulans kavşakta çarpıştı. Kazada aralarında doktor ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Aksaray'da kazadan aldığı yaralıları hastaneye götüren ambulans ile hastaneye giden doktorun kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1'i doktor 7 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Nevşehir kara yolu Nakkaş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastaneye giden doktor Abdulkadir B. (37) yönetimindeki otomobil ile Ortaköy yolundaki kazadan 2 yaralı ve çocuklarını alan Behzat K. (57) idaresindeki ambulans kavşakta çarpıştı.

Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: Yaralılar var - 1. Resim

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yol kenarındaki araziye savruldu. Kazada ambulans sürücüsü Behzat K., sağlık personeli Müjde C. (28) ile Aliye K. (36), Ortaköy yolundaki kazada yaralanan Yusuf Ali G. (35) ile Hakan G.'nin (37) çocukları H.M.G. (8) ile otomobil sürücüsü doktor Abdulkadir B. yaralandı.

Hastaneye giden doktorun aracı ile hasta taşıyan ambulans çarpıştı: Yaralılar var - 2. Resim

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan 7 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ben Onun Annesiyim Kemal kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve kariyeriNafia Kuş Aydın'dan altın madalya: Peş peşe ikinci dünya şampiyonluğu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bolu'da tartıştığı eşini katletti! Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti! - 3. SayfaCinayeti sosyal medyadan itiraf etti!Ortaokulda büyük panik! Kantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik etti - 3. SayfaKantinden aldıkları 'patatesli sıkma' hastanelik ettiFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahroldu - 3. SayfaFalezlerdeki cesedi güçlükle çıkardılar! Yakınları kahrolduArkadaşına gideceğini söyleyip kayıplara karışmıştı! 13 yaşındaki Ezgi'den sevindiren haber - 3. Sayfa13 yaşındaki Ezgi'den sevindiren haberUşak'ta dehşet evi! Babası ile tartışan genç önüne geleni bıçakladı - 3. SayfaBabası ile tartışan genç önüne geleni bıçakladıUşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 kişi yaralandı - 3. SayfaUşak'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...