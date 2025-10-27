Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF yetkililerinden açıklama: Süper Lig'e yabancı hakem mi geliyor?

TFF yetkililerinden açıklama: Süper Lig'e yabancı hakem mi geliyor?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerdeki aktif 571 hakemin bahis hesabı olduğunu ve bu hakemlerin 152'sinin aktif olarak bahis oynadığını tespit ettiklerini duyurdu. Spor gündemine bomba gibi düşen açıklamalar sonrası yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. TFF kanadı, bu konuya açıklık getirdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kameraların karşısına geçerek, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı tespit edildi" dedi.

'YABANCI HAKEM GELECEK Mİ?' SORUSUNA NET CEVAP

Söz konusu hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmeleri beklenirken, yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Basın toplantısı sonrası TFF yönetimi, gazetecilerle gerçekleşen sohbet toplantısında yabancı hakem konusuna değindi.

"GENÇ HAKEMLERLE BU İŞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

TFF kanadı, konuyla ilgili olarak, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir yapacağız" ifadelerini kullandı.

