Haberler > Gündem > Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Akşit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Akşit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, memleketi Konya'nın Ereğli içesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı.

Jandarma KOM Daire Başkanı Akşit için Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi. Tuğgeneral Akşit'in cenazesi törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine gönderildi.

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Akşit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - 1. Resim

Tuğgeneral Selami Akşit için Ereğli Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Tuğgeneral Akşit'in cenazesi törenle Abidder Dede Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Akşit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - 2. Resim

Cenaze namazına, Tuğgeneral Selami Akşit'in ailesi, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Akşit memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - 3. Resim

