Fatih'te para dolu kasayı dakikalar içinde çaldılar!

Fatih'te para dolu kasayı dakikalar içinde çaldılar!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bir iş yerine giren hırsızlar, açamadıkları kasayı araca yükleyerek kaçtı. Polisin araştırmaları sonucu 2 şüpheli Manisa'da yakalanırken hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İskenderpaşa Mahallesi, Sofular Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana gelen olayda; iş yerine giren hırsızlar, içinde 2 bin 500 dolar, 600 euro, 10 bin lira ile çek defteri, tapu evrakları ve senetlerin bulunduğu kasayı çalarak kaçtı. Sabah iş yerine gelen C.E. soyulduğunu fark edince polise şikayette bulundu.

Fatih'te para dolu kasayı dakikalar içinde çaldılar! - 1. Resim

MANİSA'YA KAÇTILAR

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, hırsızlığın kameralara yansıdığı, şüphelilerin çaldıkları kasayı araca yükleyerek kaçtıkları görüldü. Olaydan sonra Manisa'nın Soma ilçesine gittiği belirlenen şüpheliler Ü.M.M. (30) ve M.T.C.C. (25), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Fatih'te para dolu kasayı dakikalar içinde çaldılar! - 2. Resim

ŞÜPHELİLER, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan şahısların sorgusu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

