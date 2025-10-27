Yüzlerce kuruma dağıtılıyor! Skandal ortaya çıktı, 2 bin tondan fazla tavuk eti geri çağrıldı

ABD Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetimi Servisinden yapılan açıklamada, oteller, restoranlar ve kurumlara gönderilen Hormel Foods'a ait tavuk etlerinin geri çağrıldığı belirtildi.

TAVUK ETLERİNDE METAL TESPİT EDİLDİ

2 bin tondan fazla tavuk etinin çağrılma nedeninin, yapılan incelemelerde firmaya ait bazı tavuk etlerinde metal tespit edilmesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu çağrının, 10 Şubat ile 19 Eylül arasında satılan etleri kapsadığı kaydedildi.