Fenerbahçeli yıldız kâbustan uyandı: Antep'te şov

Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, Süper Lig'deki Gaziantep FK mücadelesinde gol hasretine son verdi.

AÇILIŞI ERKEN YAPTI

Faslı yıldız, Gaziantep FK deplasmanında 5. dakikada ağları havalandırdı. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanatta kullandığı serbest vuruşta kale önünde topla buluşan En-Nesyri'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.7

ANTEP'TE DUBLE YAPTI

Youssef En-Nesyri, 21. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve Gaziantep FK karşısında duble yaptı. Marco Asensio'nun ceza alanı önüne pasında topu önünde bulan En-Nesyri, topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

ANTEP'TE EN ERKEN GOL

Öte yandan Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanında attığı en erken golü (04:04) kaydetti.

17 EYLÜL'DEN BU YANA HASRETTİ

En-Nesyri, Gaziantep FK mücadelesinden önce 17 Eylül'deki Alanyaspor maçında gol sevinci yaşamıştı.