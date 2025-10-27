Acun Ilıcalı'dan yabancı hakem çıkışı: Defalarca söylemiştim...

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakemlerle ilgili ortaya çıkan bahis skandalının ardından bir paylaşım yaptı.

Yabancı hakemin önemine dikkat çeken Acun Ilıcalı, yaptığı paylaşımda yabancı hakemin şart olduğunu söyledi.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN YABANCI HAKEM ŞART"

Türk futbolu için yabancı hakemin gerekliliğine vurgu yapan Acun Ilıcalı, "Yöneticilik yaptığım dönemde defalarca söylemiştim, bugün bir kez daha söylüyorum. Türk futbolu için yabancı hakem şart" ifadelerini kullandı.

"TEK HAKEM 18 BİN 227 DEFA BAHİS OYNAMIŞ"

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor. Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18 bin 227 defa oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir" dedi.