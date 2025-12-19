Belki bir yarı oynadı ama büyük bir yıldız olduğunu her hareketiyle gösteriyor: Leroy Sane...

Gözlerimizin pasını sildi, tek devre oynaması yetti ve hem maçı hem de Ahmed Kutucu’yu kazandırdı!

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü atan Ahmed Kutucu’dan önce yazıya Leroy Sane ile başlamak gerekir.

Özel, büyük bir yıldız olduğunu Leroy Sane, tüm futbolseverlere izlettiği oyunla gösterdi.

Deyim yerinde sağ tarafı koridora çevirip bütün pozisyonları başlatan, organizasyonu yöneten isim oldu.

Aynı zamanda golde de Ahmed’i iyi gördü ve asistle kenara geldi.

Gelelim Ahmed Kutucu’ya…

Aslında Ahmed’in Galatasaray kariyeri için ‘tamam mı devam mı’ niteliğinde bir karşılaşma idi. Ve o ‘ben daha pes etmedim!’ dercesine oynadı.

Attığı golde iki oyuncudan sıyrıldı ve yakın köşeye bıraktı. Golden önce de zorladı, mücadele etti, rotasyon oyuncusu olabileceğini gösterdi.

Neredeyse 1-1,5 aydır sakatlıklar, cezalılar ve kadrosunda iken kaybettiği oyuncuları sayarsak Galatasaray 12-13 oyuncu ile oynuyordu!

Ahmed’i kazanmak Galatasaray için galibiyet kadar önemliydi!

Osimhen olmadan kazanmak

Osimhen’siz senaryoda İcardi 11’de başladı ve performansı merak ediliyordu!

Skor üretemedi ama bunda Başakşehirli Hamza ve kaleci Muhammed’in başarılı performansı, müdahaleleri etkili oldu.

Muhammed zaten Başakşehir için puan kazandıran kaleci konumunda!

Kupaya moralli, galibiyetle başlamak, Osimhen’siz de kazanmak önemliydi.

Ve Galatasaray istediğini aldı.

Maçın adamı: Sane

