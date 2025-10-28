Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
"Mein Schiff 5" kruvaziyeri Bodrum'da! 2 bin 716 yolcu getirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Kruvaziyer turizmi ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen "Mein Schiff 5" kruvaziyeri, 2 bin 716 yolcu getirdi.

İstanbul Limanı'ndan yola çıkan Malta bayraklı 295 metrelik "Mein Schiff 5", Bodrum'daki Cruise Port Limanı'na demirledi.

Gemide, çoğunluğu Almanya vatandaşı 2 bin 716 yolcu ve 977 personel bulunduğu bildirildi.

Akşam Pire Limanı'na hareket edecek gemideki turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

