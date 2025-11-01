Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Edirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Edirne su kesintisi sorgulama! Edirne&#039;de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?
Edirne, Su Kesintisi, Bakım, Haber
Edirne'nin bazı bölgelerinde bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin 36 saat süreceği belirtilirken, "Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Kentte 2 Kasım 2025 Pazar günü başlayacak kesintilerin sona ereceği tarih araştırılıyor.

Ankara ve Bursa'nın ardından Edirne'de de su kesintileri başlıyor. Tam 36 saat sürecek kesintileri vatandaşlar tepkiyle karşılarken, "Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?" soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. Ayrıca su kesintilerinin başlayacağı tarih de merak ediliyor.

Edirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? - 1. Resim

EDİRNE'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Edirne'nin bazı mahallelerinde su hatlarında yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 36 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisileri Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yeniimaret, Kurtuluş, Cumhuriyet (Hilly Otel civarı), Şükrüpaşa (Gölet mevkisi), Nişancıpaşa, Barutluk, Sarıcapaşa, Medresealibey, Menzilahır ve Umurbey mahallelerinde yaşanacak.

Edirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? - 2. Resim

Kesintiler 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 12.00’de başlayacak, 3 Kasım Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecek.

