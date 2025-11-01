Edirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?

Ankara ve Bursa'nın ardından Edirne'de de su kesintileri başlıyor. Tam 36 saat sürecek kesintileri vatandaşlar tepkiyle karşılarken, "Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?" soruları şimdiden araştırılmaya başlandı. Ayrıca su kesintilerinin başlayacağı tarih de merak ediliyor.

EDİRNE'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Edirne'nin bazı mahallelerinde su hatlarında yapılacak bakım ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle 36 saatlik su kesintisi uygulanacak.

Su kesintisileri Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Hacı Sarraf, Yeniimaret, Kurtuluş, Cumhuriyet (Hilly Otel civarı), Şükrüpaşa (Gölet mevkisi), Nişancıpaşa, Barutluk, Sarıcapaşa, Medresealibey, Menzilahır ve Umurbey mahallelerinde yaşanacak.

Kesintiler 2 Kasım 2025 Pazar günü saat 12.00’de başlayacak, 3 Kasım Pazartesi günü saat 24.00’te sona erecek.

