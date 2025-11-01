31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2025 yılı tatil takvimi gündemde

Yılın son günleri yaklaşırken öğrenciler ve çalışanlar “31 Aralık tatil mi, yarım gün mü?” sorularına cevap arıyor. 2025 yılına dair resmi tatil takvimi de araştırılmaya devam ediyor. Peki 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar.

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık 2025 Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarih resmi tatil kapsamına girmiyor ve yarım gün tatil olarak da kabul edilmiyor.

Dolayısıyla kamu kurumları, okullar ve bankalar 31 Aralık’ta normal mesai düzeninde çalışacak.

1 OCAK 2026 RESMİ TATİL

31 Aralık günü mesai devam ederken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü yılbaşı tatili nedeniyle bütün yurtta resmi tatil olacak.

Bu tarihte kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.

2025 YILI TATİL TAKVİMİ

1 Ocak 2025 Çarşamba – Yılbaşı

31 Mart 2025 Pazartesi – Ramazan Bayramı Arifesi (yarım gün)

1-3 Nisan 2025 Salı-Perşembe – Ramazan Bayramı (3,5 gün tatil)

19 Mayıs 2025 Pazartesi – Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

6 Haziran 2025 Cuma – Kurban Bayramı Arifesi (yarım gün)

7-10 Haziran 2025 Cumartesi-Salı – Kurban Bayramı (4,5 gün tatil)

15 Temmuz 2025 Salı – Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi – Zafer Bayramı

29 Ekim 2025 Çarşamba – Cumhuriyet Bayramı