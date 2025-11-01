Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu?
Kış Lastiği, Zorunlu, Tarih, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kış lastiği uygulamasıyla ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kış lastiği uygulaması tarihlerine dair kararı 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kış lastiği uygulamasında tarih öne alındı. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu?

Kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, kış lastiği uygulamasında tarihin öne çekildiği bilgisi yer aldı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sürücüsü, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu?" sorularını araştırmaya başladı.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu? - 1. Resim

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlar için kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak.

Uygulama, belirtilen araçlar için zorunlu olacak.

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu? - 2. Resim

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararına göre, kış lastiği uygulaması her yıl 15 Kasım'da başlayacak, 15 Nisan tarihinde de sona erecek.

Kış lastiği uygulaması, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray - Trabzonspor maçı öncesi Uğurcan Çakır'a küfürlü tepki: Yıldız kaleciden dikkat çeken hareketBakan Şimşek'ten 'ekonomik istikrar' vurgusu: Programın ikinci evresindeyiz
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu - HaberlerGalatasaray-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Canlı yayın bilgileri belli oldu1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri! - Haberler1 Kasım bugün hangi diziler var? Cumartesi akşamı dizileri!En Güçlü Asya 5. bölüm ne zaman? Netflix yarışması Physical Asia yeni bölüm tarihi belli oldu! - HaberlerEn Güçlü Asya 5. bölüm ne zaman? Netflix yarışması Physical Asia yeni bölüm tarihi belli oldu!Beşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat? - HaberlerBeşiktaş Fenerbahçe maç kadrosu! Kimler eksik, kimler cezalı ve sakat?2 Kasım hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar belli oldu - Haberler2 Kasım hangi yollar trafiğe kapalı? Alternatif güzergahlar belli olduDavinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde! - HaberlerDavinson Sanchez neden yok, cezalı mı, sakat mı? Galatasaray-Trabzonspor maç kadrosu eksikleri gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...