Kış lastiği uygulamasında değişikliğe gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından alınan karar 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, kış lastiği uygulamasında tarihin öne çekildiği bilgisi yer aldı. Gelişmenin ardından milyonlarca araç sürücüsü, "Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, zorunlu mu?" sorularını araştırmaya başladı.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR, ZORUNLU MU?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu İle İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 4 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bununla birlikte, şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlar için kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2025 tarihinde başlayacak.

Uygulama, belirtilen araçlar için zorunlu olacak.

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kararına göre, kış lastiği uygulaması her yıl 15 Kasım'da başlayacak, 15 Nisan tarihinde de sona erecek.

Kış lastiği uygulaması, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.