Volkan Demirel kötü başladı: İzmir'den eli boş döndü

İzmir temsilcisi Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği'ni konuk etti.

EV SAHİBİNE TEK GOL YETTİ

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Göztepe, 1-0'lık skorla kazandı. Ege temsilcisine galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Juan kaydetti.

DEMİREL MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Göztepe, bu galibiyetle birlikte 2 maçlık mağlubiyet serisine son verdi. Volkan Demirel yönetiminde ilk maçına çıkan Gençlerbirliği ise ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

GÖZTEPE 4. SIRAYA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte 19 puana yükselen Göztepe, maç fazlasıyla birlikte 4. sıraya yerleşti. Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Dennis'in pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Janderson'un şutunda kaleci Erhan Erentürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakika Göztepe atağında Cherni'nin sol taraftan ortasında defanstan seken topla arka direkte buluşan Juan, kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, Juan'ın elle oynadığı gerekçesiyle iptal edildi.

45+1. dakikada Göztepe öne geçti. Miroshi'nin ceza sahası sol çizgisi önünden ortasında altıpas üzerinde topla buluşan Juan'ın kafa vuruşanda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Arda Okan Kurtulan'ın sol taraftan kullandığı taç atışında defanstan seken topa Taha Altıkardeş kafayla vurdu. Kaleci Erhan Erentürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada Gençlerbirliği beraberlik şansı yakaladı. Ceza sahası içerisinde defanstan seken topla buluşan Göktan Gürpüz'ün şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Gençlerbirliği atağında ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Niang'ın sert şutunu kaleci Lis, güçlükle çıkardı.

80. dakikada Göztepe atağında Janderson, sol kanattan getirdiği topu ceza sahası içerisindeki Juan'a gönderdi. Juan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

90. dakikada Gençlerbirliği atağında Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topu kaleci Lis, kornere çeldi.