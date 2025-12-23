Bu akşam ekran başına geçecek olanlar, Yanlış Anlama filmiyle keyifli anlar yaşayacak. Başrollerinde Şevket Çoruh, İlker Ayrık ve Hakan Bilgin gibi isimlerin yer aldığı yapım hakkında izleyicileri "Yanlış Anlama filmi konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusuna cevap arıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Ulaş Cihan Şimşek otururken senaryosunu Ayberk Çınar kaleme aldı.

Yanlış Anlama filmi konusu ne, oyuncuları kimler? sorusu gündeme geldi. Yanlış Anlama, birbirini yanlış anlamasıyla gelişen komik ve sürprizlerle dolu olayları ekrana taşıyan eğlenceli bir yapım olarak izleyicisiyle bir araya geliyor.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ KONUSU NE?

Türkiye'de maddi durumu kötü olan bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için Bakü'ye gider. Azeri ve Türk ailesi, mirası alabilmek için kendilerine verilen maddeleri yapmak durumunda kalır.

Türk oyuncular ve Azerbaycan'ın en iyi oyuncuları Ferda Amin, İslam Mehreliyev'in de yer aldığı macera izleyicileri ekrana kilitliyor.

YANLIŞ ANLAMA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yanlış Anlama filminin oyuncu kadrosunda ise; Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Hakan Bilgin, Bahadır Efe, Duygu Karaca, Pelin Sönmez, Pervin Abiyeva, Islam Mehreliyev ve Ferda Amin yer alıyor.

YANLIŞ ANLAMA NEREDE ÇEKİLDİ?

Yanlış Anlama filmi Türkiye ve Azerbaycan'da beli başlı mekanlarda çekildi.

