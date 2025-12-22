Bugün akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Çılgın İkili 3 filmi için detaylar merak ediliyor. Aksiyon tutkunlarının merakla beklediği filmle ilgili "Çılgın İkili 3 filminin konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" soruları büyük ilgi görüyor.

Efsanevi aksiyon serisinin üçüncü halkası olan "Çılgın İkili 3: Her Zaman Çılgın" (Bad Boys for Life), yıllar sonra Mike Lowrey ve Marcus Burnett ikilisini yeniden buluşturdu.

Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken yapımla ilgili araştırmalar hız kazandı.

ÇILGIN İKİLİ 3 NEREDE ÇEKİLDİ?

Çılfın İkili filmi ağırlıklı olarak Miami'de çekildi. Ayrıca bazı sahneleri Atlanta'da gerçekleştirildi..

ÇILGIN İKİLİ 3 KONUSU NEDİR?

Çılgın İkili filmi, Mike Lowrey ve Marcus Burnett’in Miami'deki yeni maceralarını anlatıyor. İkili, kendilerini aklamak için mücadele ediyor. Suç dünyasının karanlık sırlarıyla film aksiyon ve mizah dolu sahneler izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

ÇILGIN İKİLİ 3 OYUNCULARI KİMLER?

Başrollerde Will Smith ve Martin Lawrence yer alan Çılgın İkili filminin kadrosunda Vanessa Hudgens, Paola Nunez, Alexander Ludwig, Eric Dane, Ioan Gruffudd gibi isimler vardır.

