Denizli’de gürültü uyarısı yaptığı komşusu tarafından copla darp edilen, yumruklanan yaşlı kadının darp edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadın, eşine yapılan saldırıya engel olmak isterken kendisinin de darp edildiğini anlattı.

İddiaya göre Denizli'nin Sarayköy ilçesinde E.A. isimli sivil memur, akşam saatlerinde evinde matkapla çalışma yaptı. Üst kat komşusu Hatice Eyvaz ve Mustafa Eyvaz ise sesten rahatsız oldu.

Mustafa Eyvaz komşusu E.A.'yı uyardı. E.A. eline cop alarak üst kata çıktı ve komşusu Mustafa Eyvaz'ı saldırdı. Eşinin darp edilmesine engel olmaya çalışan Hatice Eyvaz’a yumruk attı, copla saldırdı. Burnundan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltına alınan E.A. ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan E.A.’nın gündüz saatlerinde bahçede oynayan çocuklara "gürültü yapıyorlar" gerekçesiyle bağırdığı da iddia edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, olayla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

“KIZININ ELİNDE COP VARDI”

Darp edilen ve hastanelik olan Hatice Eyvaz, dehşet anlarını şöyle anlattı:

Komşumdan gelen matkap sesi, çekiç sesi gürültüsünden rahatsız olduğum için uyarma amaçlı yere birkaç defa vurdum. Vurmam sonucunda alt kat komşum bağırarak merdivenlerden çıkarak kapıma kadar geldi. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz, nasıl sen beni uyarırsın diye bağırarak kapımızı yumruklamaya başladı. Bu esnada eşim kapıyı açtı. Eşim komşu rahatsız olduk sabah yaparsınız in şimdi aşağıya olur böyle şeyler diye temkinlerde bulunurken bu arada eşi ve kızı geldi. Kızının elinde cop vardı. Eşim bir taraftan babası tarafından iteklenirken, kızı bir taraftan hakaret ve tehdit ederek eşime cop salladı.

“ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADIM”

Eşini korumak için araya girdiğini söyleyen Eyvaz “Bu sefer eşimden alamadığı hırsını bana yöneltti ve bana yumrukla vurmaya başladı. Kızı da cop sallayarak 'Sizi öldüreceğim' diye tehdit etti. Bu esnada ben burnuma ve yüzüme aldığım darbelerden sonra yere yığıldım. Yere yığılınca burnumdan kanlar akmaya başladı. Her yer kan olmuştu. Ben bu korkuyla çığlık atmaya başladım” dedi.

