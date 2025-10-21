Mustafa Emlik soruşturmasında yeni gelişme! Cezaevi firarisinin eşkal fotoğrafı ortaya çıktı

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında 'cinayete teşebbüs', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'basit yaralama' ve 'birden fazla kişiyle tehdit' suçlarından hüküm giyen Mustafa Emlik, Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde 5 yıl 9 ay 18 gün kaldıktan sonra salıverildi.

FİRAR EDİP GAYRİ RESMİ OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Kanun gereği 48 saat içinde Çanakkale Açık Cezaevi'ne teslim olması gerekirken, teslim olmayarak firar etti. Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın arama kararı çıkarmasının ardından kayıplara karışan Emlik'in Edremit'te bir inşaat firmasının satış ofisinde 'gayri resmi' olarak çalıştığı iddia edildi.

OLUMSUZ CEVAP ALINCA CİNAYET İŞLEDİ

İddialara göre, Emlik'in burada birlikte çalıştığı A.C. adlı kadına arkadaşlık teklifinde bulunduğu, kadının ise bu teklifi reddetmesi üzerine Emlik'in kadına karşı saplantılı bir tavır sergilediği öğrenildi. Soruşturma birimlerinin ulaştığı bilgilere göre, Emlik son görüşmesinde de olumsuz cevap alınca cinnet hali içerisinde cinayetleri işledi.

Emlik'in saldırısında yaralanan D.C., arkadaşlık teklifini reddeden A.C.'nin ağabeyi olduğu, ağır yaralanan R.Ö.'nün ise kadının kısa süre önce ayrıldığı eski sevgilisi olduğu iddia edildi.

Ayrıca Edremit'in İkizçay Mahallesi'nde evinde ölü bulunan Olcay Özdemir'inde, cani Mustafa Emlik tarafından öldürüldüğü öğrenildi. Yetkililer, Emlik'in olaylar sırasında uyuşturucu veya alkol etkisinde olup olmadığı yapılan otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirdi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.