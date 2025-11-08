Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yabancı uyruklu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı! Üzerinden F serisi dolar da çıktı

Yabancı uyruklu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı! Üzerinden F serisi dolar da çıktı

- Güncelleme:
Yabancı uyruklu FETÖ üyesi havalimanında yakalandı! Üzerinden F serisi dolar da çıktı
Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Orta Asya’daki ihanet ağında faaliyet gösteren yabancı uyruklu örgüt üyesi O.H., İstanbul Havalimanı’ndan yurda giriş yaparken yakalandı. Hakkındaki yakalama kararından habersiz Türkiye’ye "tüp bebek tedavisi" için geldiğini ifade eden Türkmenistan uyruklu şüphelinin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock kullanıcısı olduğu ve üzerinden F serisi dolar çıktığı belirtildi.

FETÖ/PDY’ye yönelik devam eden soruşturma çerçevesinde örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu anlaşılan O.H. adlı yabancı uyruklu bir kişinin hava yolu üzerinden Türkiye’ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, önceki gün İstanbul Havalimanı’nda operasyon düzenledi. Türkmenistan uyruklu olduğu öğrenilen örgüt mensubunun, ülkeye giriş yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü öğrenildi.

ÜZERİNDEN F SERİSİ DOLAR DA ÇIKTI

Yakalandığı sırada üzerinden 2 adet "F" serisi 1 dolar Amerikan parası ele geçirilen O.H.’nin, örgütün Orta Asya koluna mensup olduğu, Türkiye’de 2014-2016 yılları arasında FETÖ’ye bağlı eğitim kurumlarından mezun olduğu ve sonrasında aynı örgüte bağlı çeşitli kurumlarda faaliyet gösterdiği tespit edildi.

BYLOCK DA KULLANMIŞ

Telefonuna Fetullahçı terör örgütü unsurlarınca gizli haberleşme sırasında kullanılan kriptolu haberleşme ağı Bylock programı yüklendiği belirtilen O.H.’nin, FETÖ’nün Türkmenistan yapılanması yöneticisi olduğu gerekçesi ile 2023 yılında yakalanıp tutulan ve sonrasında salıverilen Z.C. ile yoğun mesaj trafiği bulunduğu iddia edildi. Gözaltına alınan O.H. adlı şüpheli hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda yürütülen soruşturmalarda, FETÖ üyelerinin üzerinden çıkan F serisi 1 dolarların sırrı deşifre olmuş, örgüt içinde sözde "müdür", "bölge sorumlusu" ve "eyalet imamı" şeklinde oluşturulan yapılanmaların başındaki hücre sorumlularının tamamında bu paralardan bulunduğu anlaşılmıştı.

