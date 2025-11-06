FETÖ dosyalarını ‘tek tuşla’ kapattı! Zabıt katibinin büyük oyunu deşifre oluyor

Ankara Adliyesi’nde hem kendi hem de savcılara ait şifreleri kullanarak Ulusal Yargı Ağı Sistemi’ne (UYAP) girdiği ve soruşturma dosyalarını kapattığı öne sürülen zabıt katibi Ahmet Yılmaz ile birlikte 16 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen E.A., sanık Yılmaz’ı yaklaşık 20 yıldır tanıdığını, bir dönem birlikte iş yaptıklarını ve sonrasında Yılmaz’ın adliyede zabıt katibi olarak çalışmaya başladığını ifade etti.

Pandemi döneminde sanık Yılmaz'ın onu aradığını anlatan E.A, şöyle konuştu:

"Ahmet beni aradı ve araç almak istediğini ama hesaplarında bloke olduğunu söyledi. Bu yüzden benim aracı üzerime alıp alamayacağımı sordu. Başta kabul etmedim. Sonra emrivaki bir şekilde kabul etmiş oldum. Eski eşi Zeliha Erbek'in iş yerine gidip çantayla para aldık. Ardından arabanın işlemlerini yapmaya gittik. Arabayı aldım. 3-5 gün sonra hesaplarındaki sıkıntının düzeldiğini söyledi. Arabayı yeniden onun üzerine geçirdik. Benim bu olaylara dair hiçbir bilgim yok. Başka kimseyi tanımıyorum"

Ardından söz verilen sanık Yılmaz, tanık E.A'yı tanıdığını ve olayların anlattığı şekilde gerçekleştiğini söyledi.

SUÇU FETÖ FİRARİSİ AVUKATA YÜKLEDİ

Yılmaz ayrıca FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'dan genellikle boş dosyalar aldığını, daha sonra Bol'un kendisine içerisinde FETÖ gizli haberleşme programı ByLock'un bulunduğu bir dosya yolladığını, bu dosyayı kapatmayı kabul etmeyince Bol'un, kendisini konuşma ve para alış-verişi kayıtlarıyla tehdit ettiğini öne sürdü.

"ÖRGÜTLE BAĞIM YOK, BORCUM VARDI..."

2023 Ekim ayına kadar Bol'la iş yapmaya ve karşılığında para almaya devam ettiğini dile getiren Yılmaz, "Benim FETÖ mensubu bir tanıdığım yok. Örgütle bir bağım da yok. Baktığım soruşturma dosyalarından da bir tanışıklığım olmadı, çoğu yurt dışındaydı zaten. Maddi sıkıntılarım vardı. Aldığım paralarla borçlarımı kapatıp ailemi geçindiriyordum" dedi.

Sanık Reşat Yıldırım ise müvekkillerinin dosyası hakkında bilgi almak için savcıyla görüşemediğinde Yılmaz'dan bilgi aldığını belirterek, şu beyanda bulundu:

"Ben Ahmet'e hiçbir zaman 'al bu parayı dosyalarımı kapat' demedim. Benden para istediği zamanlarla kapanan dosyalarımın alakası yoktu. Ahmet beni arardı, 'borcum var intihar edeceğim' derdi. Ben de bazen yardım amaçlı borç para verirdim. Benim Ahmet'in böyle işler yaptığından haberim yoktu, suçsuzum"

Söz verilen diğer sanıklar da Ahmet Yılmaz'ı tanımadıklarını, dosyalarının kapatılması için kimseye para vermediklerini ve böyle bir talepte bulunmadıklarını söyledi.

Sanık beyanlarının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, zabıt katibi Ahmet Yılmaz'ın FETÖ firarisi avukat Muhammet Talha Bol'un talebi üzerine, aralarında FETÖ şüphelilerinin de bulunduğu bazı dosyalarda para karşılığı usulsüz işlemler yaptığı ifade ediliyor.

Aynı zamanda Yılmaz'ın dosya numaralarını değiştirip evrak sildiği, taraf isimlerini değiştirdiği, dosyaların içini boşalttığı, bu işlemleri ise kendisinin ve birlikte çalışması nedeniyle şifrelerini bildiği savcıların UYAP oturumları üzerinden yaptığı belirtiliyor.

İddianamede, Yılmaz'ın bu eylemleriyle toplam 1190 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Ayrıca iddianamede, diğer 15 sanığın da "rüşvet vermek", "silahlı terör örgütüne üye olma", "gizliliğin ihlali", "resmi belgede sahtecilik suçuna zincirleme şekilde azmettirme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından cezalandırılması isteniyor.