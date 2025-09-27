Motosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 Ağustos’ta motosikletiyle refüje çarparak ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, 35 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta kullandığı motosikletle refüje çarpması sonucu ağır yaralanan N.S.Ş., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
26 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.S.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
