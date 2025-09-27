Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Motosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldi

Motosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
Motosiklet kazasında yaralanmıştı, 35 gün sonra acı haberi geldi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 23 Ağustos’ta motosikletiyle refüje çarparak ağır yaralanan 26 yaşındaki genç, 35 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 35 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 23 Ağustos'ta kullandığı motosikletle refüje çarpması sonucu ağır yaralanan N.S.Ş., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldıktan sonra Mersin Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

26 yaşındaki motosiklet sürücüsü N.S.Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

