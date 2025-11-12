Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti! Küle döndüler

Bartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti! Küle döndüler

Bartın’da bir evin garajına düşen yıldırım, traktör ve kamyonetin yanmasına neden oldu; itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Meteorolojinin sağanak yağış uyarısı yaptığı bölgede gök gürültülü yağış akşam saatlerinden itibaren aralıklarla devam ediyor.

Bartın il merkezine bağlı Küçükkızılkum Köyü Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E’ye ait bir evin garajına yıldırım düştü. Düşen yıldırımla birlikte garajda bulunan traktör ve kamyonet yanmaya başladı.

2 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Bölgeye Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken yanan 2 araç ise kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunulan Bartın'da akşam saatlerinde gök gürültüsü ile başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

