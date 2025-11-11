Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe, Almanya'da oynanan maçta İsrail ekibini devirdi

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 10. hafta maçında İsrail ekibi Maccabi Rapyd Tel Aviv’i 84-75'lik skorla mağlup etti ve beşinci galibiyetini aldı.

EuroLeague 10. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcisi Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşı karşıya geldi.

EuroLeague yönetiminin kararıyla Almanya’nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden’da oynanan mücadelede Fenerbahçe, dördüncü çeyrekte zorlansa da parkeden 84-75 galip ayrıldı.

İSRAİL'E TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı, "Enkazların üzerinde top oynayamazsın" yazılı pankart açarak işgalci İsrail'i protesto etti. 

FENERBAHÇE BEŞİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague’de beşinci galibiyetini elde etti. Maccabi Rapyd Tel Aviv ise sekizinci mağlubiyetini aldı.

Son olarak 6 Kasım’da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda LDLC Asvel’i konuk eden Fenerbahçe, 81-67’lik skorla mağlup etti. 
 
Sarı lacivertliler, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ise 8 Kasım Cumartesi günü konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol’u 91-87’lik skorla geçti. 
 
 

