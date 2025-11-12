Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu!

Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu!

- Güncelleme:
Sındırgı&#039;da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu!
Yaşam Haberleri  / HABER MERKEZİ

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD son dakika depreme ilişkin verileri açıkladı.

Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 00:25'te yaşandı.

Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu! - 1. Resim

Sırdırgı merkezli sarsıntı yerin 5.47 kilometre derinliğinde oluştu.

