Sındırgı'da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu!

Güncelleme:
Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD son dakika depreme ilişkin verileri açıkladı.
Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 00:25'te yaşandı.
Sırdırgı merkezli sarsıntı yerin 5.47 kilometre derinliğinde oluştu.
