Yıldız futbolcuya bir kez daha hırsızlık şoku!

Yıldız futbolcuya bir kez daha hırsızlık şoku!

Güncelleme:
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen İngiliz yıldız Raheem Sterling'in Londra'daki evine bir kez daha hırsız girdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yıldız oyuncu Raheem Sterling'in Londra'daki evine hırsız girdi.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, olayın cumartesi akşamı yaşandığını, hırsızlık sırasında kendisinin ve çocuklarının evde bulunduğunu ve hırsızların onları evde olduğunu görünce evden koşarak uzaklaştığını belirtti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Thames Valley Emniyet birimi yaptığı açıklamada, polis memurlarının kapsamlı bir soruşturma yürüttüğünü ifade etti.

3 YIL ÖNCE DE EVİNE HIRSIZ GİRMİŞTİ

30 yaşındaki futbolcunun Londra'daki önceki evi de 2022'de soyulmuş, Sterling bu nedenle İngiltere'nin Dünya Kupası hazırlık kampından erken ayrılmak zorunda kalmıştı.

