ABD’li düşünce kuruluşundan çarpıcı analiz: Türkiye’nin yükseliş dönemi başladı

Geopolitical Futures’un podcastinde Kamran Bokhari, George Friedman’ın The Next 100 Years kitabında 2009’da yaptığı dikkat çekici öngörüyü gündeme taşıdı.

Friedman, Türkiye’nin Orta Doğu’nun en büyük gücü haline geleceğini yazmıştı.

TÜRKİYE ŞİMDİDEN YÜKSELİŞTE

Bokhari’ye göre, “Türkiye zaten bu yolda. Belki henüz erken aşamalarda ama bu yükseliş kaçınılmazdı.” Coğrafyanın sağladığı avantajlar, Karadeniz’den Akdeniz’e, Kafkasya’dan Orta Doğu’ya uzanan bir “köprü” konumunu Türkiye’ye veriyor. Tarihte Bizans’tan Osmanlı’ya uzanan bu hakimiyetin bugün Cumhuriyet Türkiye’siyle yeniden ortaya çıktığını söyledi.

ASKERİ GÜÇ VE SAVUNMA SANAYİ

Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna dikkat çeken Bokhari, aynı zamanda hızla büyüyen savunma sanayiine vurgu yaptı. “Türkiye kendi savunma sanayisini kuruyor, insansız hava araçlarından savaş uçaklarına kadar birçok alanda bağımsızlaşıyor. Bu, onu sahada daha etkin bir aktör yapıyor” dedi.

YENİ ETKİ ALANLARI: KAFKASYA VE ORTA DOĞU

Rusya’nın Ukrayna savaşında sıkışması ve İran’ın zayıflamasıyla oluşan boşluğu Ankara’nın doldurduğunu belirten Bokhari, Azerbaycan’ın Ermenistan karşısındaki zaferinin Türkiye’nin gücünü gösterdiğini ifade etti. Aynı şekilde Suriye’de ve Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin etkinliğinin arttığını kaydetti.

ULUSLARARASI MASADA TÜRKİYE

Bokhari, geçtiğimiz günlerde Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde sekiz Müslüman ülke lideriyle yaptığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı’nın yanında oturduğunu hatırlatarak, “Bu oturma düzeni bile Türkiye’nin artık masada en kritik aktörlerden biri olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu

FRİEDMAN TÜRKİYE HAKKINDA KİTABINDA NE YAZDI?

Stratfor’un kurucusu ve Geopolitical Futures’ın başkanı olan Friedman, kitabında 21. yüzyılda ABD’nin küresel liderliğini koruyacağını, ancak yeni bölgesel güçlerin sahneye çıkacağını yazmıştı. Ona göre Türkiye, Japonya ve Polonya bu dönemde yükselişe geçecek üç ülke olacaktı.

TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Friedman, Türkiye’nin tarihsel mirasına, jeopolitik konumuna ve demografik avantajına dikkat çekerek, 2040’lı yıllarda Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu’da etkisini artıracağını savunmuştu. Ona göre Türkiye, “İslam dünyasının en başarılı devleti” olarak yeniden bölgesel liderlik iddiası taşıyacak.

Friedman, kitabında Türkiye’nin başkentinin Ankara’dan İstanbul’a taşınacağı öngörüsünde de bulunuyor. Ayrıca kitapta, Türkiye’nin ilerleyen yıllarda Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar’da güçlü bir devlet olacağı 209. sayfada belirtilmişti.

ABD İLE KAÇINILMAZ ÇATIŞMA SENARYOSU

Friedman’ın senaryosunda, yüzyılın ortalarına gelindiğinde Türkiye’nin yükselişi ABD’nin çıkarlarıyla çelişecek. Washington, Türkiye’nin Avrasya’daki yayılmasını sınırlamak için Polonya’yı destekleyecek, Ankara ise Japonya ile ittifak kurarak ABD’ye meydan okuyacaktı.