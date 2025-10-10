Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak? 11-12 Ekim Hava Durumu

Yarın yağmur var mı, hafta sonu hava nasıl olacak merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre İstanbul’da 10 Ekim Cuma günü yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Şile, Beykoz ve çevresinde etkili olacağı, bazı bölgelerde kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.

Gün içinde hava sıcaklığı 17-20 derece arasında değişirken, yağışın Cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini azaltması bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbullular için 11-12 Ekim hafta sonunda genel olarak ılıman ve sakin bir hava bekleniyor. Cumartesi günü bulutlu ve kısmen güneşli bir hava hakim olacak, kısa süreli hafif yağış geçişleri yaşanabilir. Hava sıcaklığı gün içinde 19 dereceye kadar yükselecek, akşam saatlerinde 14 dereceye kadar düşecek.

Pazar günü ise güneşin etkisini daha fazla göstermesi bekleniyor. Gün içinde sıcaklık 20 derece civarında olacak, akşam saatlerinde 13 dereceye kadar inecek.

11-12 EKİM HAVA DURUMU

Meteorolojik verilere göre İstanbul’da hafta sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Cumartesi günü hafif rüzgarlı ve bulutlu bir hava beklenirken, pazar günü güneşli bir gökyüzü hakim olacak.

KARADENİZ KIYILARINDA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bartın ve Zonguldak’ta kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların 10 Ekim Cuma öğle saatlerine kadar süreceği ve sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalara neden olabileceği bildirildi.

Batı Karadeniz’in doğusunda ise (Zonguldak-Sinop arası) 50-75 km/saat hızında fırtına bekleniyor. Fırtınanın Cuma akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği duyuruldu.