Meteoroloji uyarmıştı! Sağanak yağış birçok kenti vurdu

Son dakika haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) sarı kodlu uyarıları sonrası yurdun birçok kesiminde sağanak yağışlar etkili oldu.

GİRESUN BULANCAK SELE TESLİM OLDU

Giresun'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak, özellikle Bulancak ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından Bulancak ilçe merkezinde araçlar su birikintileri arasında güçlükle ilerlerken, bazı araçlar yolda kaldı. İlçedeki birçok iş yeri ve apartman girişini su bastı. Esnaf, iş yerlerine dolan suyu kovalar ve fırçalarla tahliye etmeye çalıştı. Bulancak Belediyesi ekipleri, su taşkınlarını önlemekte yetersiz kaldı.

METEOROLOJİ BÖLGEYİ UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

DÜZCE

Düzce'de sabah saatlerinden itibaren sağanak aralıklarla devam etti. Bazı vatandaşlar, yağışa hazırlıksız yakalandı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

BOLU

Bolu'da sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Aniden bastıran sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Şemsiyesi olmayanlar, iş yerlerinin tenteleri ve bina saçakları altına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise İzzet Baysal Caddesi'nde şemsiye satın almak için sıraya girdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kent genelinde yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

SAMSUN

Samsun'da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren kent genelinde yer yer kuvvetli yağışlar görüldü. Özellikle İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde etkili olan yağmur, bazı bölgelerde su birikintilerine neden oldu.

Yağışın ardından akşamüstü saatlerinde gökyüzünde ortaya çıkan gökkuşağı, Samsunlulara görsel bir şölen sundu. Renklerin tüm tonlarını barındıran gökkuşağı, Karadeniz ile birleşerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar gökkuşağını cep telefonlarıyla fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. Kemer biçimindeki ikili gökkuşağı, Samsun semalarında nadir görülen bir doğa olayı olarak kayıtlara geçti. Kentteki fotoğraf tutkunları da bu eşsiz manzarayı objektiflerine yansıttı.

BALIKESİR BANDIRMA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günler öncesinden uyardığı yağış, Bandırma’da da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Kent genelinde yer yer kuvvetli şekilde görülen sağanak yağış, özellikle 600 Evler Mahallesi’nde yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 1220 Sokak, 2036 Sokak ve NATO Caddesi giriş kısmında su birikintileri oluştu. Araçlarıyla yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta aniden bastıran sağanak, vatandaşları ve sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini ve alt geçitleri su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafikte de uzun araç kuyrukları meydana geldi. Özellikle Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve Doğukent Mahallesi çevresinde yağışın etkisiyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla iş yerlerine dolan suları tahliye etmeye çalıştı.

HATAY

Hatay'ın Samandağ ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak, sabah etkisini artırdı. Yağış sırasında su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti. Şiddetli rüzgar nedeniyle Çevlik Sahili'ndeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı, çatılar uçtu, karavanlar devrildi.

DÖRTYOL'DA ÇATILAR UÇTU

Dörtyol ilçesinde de sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle Numune Evler ve Ocaklı mahallelerinde bazı okul ve apartmanların çatısı devrildi, elektrik direklerinin telleri koptu. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği park halindeki araçlarda hasar oluştu. Belediye personeli çatı parçalarını kaldırmak için çalışma başlattı, polis ekipleri de bina çevrelerinde önlem aldı.

TUNCELİ

Tunceli’de kısa süreli sağanak yağış etkili oldu. Parçalı bulutlu havanın hakim olduğu kentte bir anda başlayan yağmura bazı vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından yağan yağmur kısa süre sonra durdu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde havanın çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı olarak geçmesi; yağışların Tunceli, Bingöl, Malatya (Arapgir, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak, Darende, Akçadağ, Doğanşehir ve Yeşilyurt) ve Adıyaman (Besni, Gölbaşı, Tut, Sincik, Tut) çevreleri ile Elazığ'ın doğusunda (Alacakaya, Arıcak, Palu, Kovancılar, Karakoçan) yerel olmak üzere kuvvetli olması tahmin edilmektedir." ifadeleri yer aldı.