28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi? Resmi Tatil Takvimi 2025
Cumhuriyet’in ilanının 102. yılı yaklaşırken milyonlarca vatandaş, 28 Ekim ve 29 Ekim 2025 tarihleriyle ilgili tatil düzenlemelerini araştırıyor. 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi merak ediliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta büyük bir coşkuyla kutlanacak.
28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Öğrenciler, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları için 2025 Resmi Tatil Takvimi ise paylaşıldı.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete’ye göre Cumhuriyet Bayramı kutlamaları her yıl 28 Ekim yarım gün olarak öğleden sonra başlıyor.
28 Ekim 2025 Salı günü saat 13.00’ten itibaren resmi mesai sona erecek. Kamu kurumları, okullar, bankalar ve borsalar öğleden sonra kapalı olacak. Sabah saatlerinde normal mesai devam ederken, öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatili başlayacak.
29 EKİM RESMİ TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilmesinin ardından her yıl ulusal bayram olarak kutlanıyor. 29 Ekim 2025 Çarşamba günü tüm Türkiye genelinde resmi tatil olacak.
Gün boyunca kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, PTT şubeleri ve borsalar kapalı olacak. Ayrıca okullar ve üniversitelerde de eğitim-öğretime ara verilecek.
2025 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ
1 Ocak Yılbaşı
29 Mart Ramazan Bayramı Arifesi
30 Mart Ramazan Bayramı 1.gün
31 Mart Ramazan Bayramı 2.gün
1 Nisan Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
5 Haziran Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Kurban Bayramı 1.gün
7 Haziran Kurban Bayramı 2.gün
8 Haziran Kurban Bayramı 3.gün
9 Haziran Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Aralık Yılbaşı gecesi