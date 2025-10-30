Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İşçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

İşçi servisleri çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Tokat'ın Niksar ilçesinde işçi servisi ile tarım işçilerinin bulunduğu minibüs çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.

Volkan Yangıncı idaresindeki 60 ADM 013 plakalı işçi servisi, Erbaa-Niksar kara yolu Gürçeşme kavşağında Mustafa Keskin yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan 60 M 0901 plakalı minibüsle çarpıştı.

10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada araçlarda bulunan Halil Çetin, Hatice Çetin, Ebru Demir, Meral Üşenmez, Bircan Karaaslan, Nurhan Karaman, Pınar Kusadır, Nuray Demirel, Merve Sırtıkara ve Şahadet Yılmaz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

