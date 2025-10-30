Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı

- Güncelleme:
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2026 yılı bütçe görüşmeleri için toplandı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporları görüşmeleri başladı.

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay raporlarını görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Basının görüntü almasından sonra komisyon toplantısı devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katıldığı komisyonda milletvekilleri değerlendirmelerde bulunuyor.

