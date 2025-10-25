Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti

Bordo-mavililerde 59'uncu Olağan Genel Kurul, Kadir Özcan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda divan üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporuyla denetleme kurulu raporu okundu. Kongrede kürsüye gelen Başkan Doğan, toplam borcu açıkladı ve yeni projelerden bahsetti.

"KASITLI HAKEM HATALARI OLDU"

"Bugün belki bütün maçlarını kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim. Ancak bazı kasıtlı hakem kararları yüzünden 5 puan gerideyiz. Genç bir takım ve teknik ekibimiz var. Fatih Tekke ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü olacağız."

"BORCUMUZ 2 MİLYAR 850 MİLYON TL"

"Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışından elde edilen gelirin eklenmesiyle birlikte Trabzonspor'un borcu yaklaşık 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde. Bu borcun içinde ileriye dönük bonservis ödemeleri de var. Diğer kulüplerin borçları 30 milyar TL’ye yaklaşmış durumda. Biz ise doğru adımlarla bu seviyede tutabiliyoruz. Şampiyon olduğumuz sezonda takım bütçemiz 35 milyon Euro’ydu, ikinci olan takımın 40 milyon euroydu. Şimdi 8 katı bütçelerle mücadele ediyoruz."

"TRABZONSPOR HER ZAMAN PARAYA KARŞI EMEĞİN SAVAŞINI VERMİŞTİR"

"Fark çok açıldı ve nerede olduğumuzun çok iyi anlaşılması lazım. Trabzonspor her zaman yarışacaktır, her zaman paraya karşı emeğin savaşını vermiştir. Trabzonspor’un mali anlamda adımlar atabileceği yatırımlar ne yazık ki 25-30 yıldır yapılmamış. Bu da kulübümüzün bir gerçeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla 4 önemli arazi aldık, 5'incisi üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Şenol Güneş bu süreçte bize abilik yaptı, büyük destek verdi.Bu tip destekleri çok nadir gördük. Bu projelerle Trabzonspor’a kalıcı gelir sağlayacak adımlar atacağız. Ancak bu arazileri hiçbir şekilde satmayacağız."

"BORÇ SORUNU 3-4 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK"

"Trabzonspor rakipleriyle yarışabilmek için hem üretip satmak hem de yeni projeler geliştirmek zorunda. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki 3-4 ay içinde kulübümüzün borçla ilgili bir sorunu kalmayacak."