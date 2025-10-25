Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ertuğrul Doğan, Trabzonspor&#039;un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün borcuyla ilgili kongre üyelerini bilgilendirdi. Uğurcan Çakır transferine vurgu yapan Doğan. "3-4 ay içinde borç sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi. Milli kaleci, KDV dahil 33 milyon euro bonservis ve 3 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.

Bordo-mavililerde 59'uncu Olağan Genel Kurul, Kadir Özcan Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda divan üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından divan başkanlık kurulu faaliyet raporuyla denetleme kurulu raporu okundu. Kongrede kürsüye gelen Başkan Doğan, toplam borcu açıkladı ve yeni projelerden bahsetti.

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti - 1. Resim

"KASITLI HAKEM HATALARI OLDU"

"Bugün belki bütün maçlarını kazanmış bir başkan olarak burada olabilirdim. Ancak bazı kasıtlı hakem kararları yüzünden 5 puan gerideyiz. Genç bir takım ve teknik ekibimiz var. Fatih Tekke ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Taraftarımızın desteğiyle çok daha güçlü olacağız."

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti - 2. Resim

"BORCUMUZ 2 MİLYAR 850 MİLYON TL"

"Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a satışından elde edilen gelirin eklenmesiyle birlikte Trabzonspor'un borcu yaklaşık 2 milyar 850 milyon TL seviyesinde. Bu borcun içinde ileriye dönük bonservis ödemeleri de var. Diğer kulüplerin borçları 30 milyar TL’ye yaklaşmış durumda. Biz ise doğru adımlarla bu seviyede tutabiliyoruz. Şampiyon olduğumuz sezonda takım bütçemiz 35 milyon Euro’ydu, ikinci olan takımın 40 milyon euroydu. Şimdi 8 katı bütçelerle mücadele ediyoruz."

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti - 3. Resim

"TRABZONSPOR HER ZAMAN PARAYA KARŞI EMEĞİN SAVAŞINI VERMİŞTİR"

"Fark çok açıldı ve nerede olduğumuzun çok iyi anlaşılması lazım. Trabzonspor her zaman yarışacaktır, her zaman paraya karşı emeğin savaşını vermiştir. Trabzonspor’un mali anlamda adımlar atabileceği yatırımlar ne yazık ki 25-30 yıldır yapılmamış. Bu da kulübümüzün bir gerçeği. Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarıyla 4 önemli arazi aldık, 5'incisi üzerinde de çalışmalarımız sürüyor. Şenol Güneş bu süreçte bize abilik yaptı, büyük destek verdi.Bu tip destekleri çok nadir gördük. Bu projelerle Trabzonspor’a kalıcı gelir sağlayacak adımlar atacağız. Ancak bu arazileri hiçbir şekilde satmayacağız."

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un borcunu açıkladı: Uğurcan Çakır sözleri dikkat çekti - 4. Resim

"BORÇ SORUNU 3-4 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK"

"Trabzonspor rakipleriyle yarışabilmek için hem üretip satmak hem de yeni projeler geliştirmek zorunda. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki 3-4 ay içinde kulübümüzün borçla ilgili bir sorunu kalmayacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İsrail'de Netanyahu'nun canını sıkacak anket
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de karar günü: Kritik oylamada yönetime yetki verilen maddeler - SporKritik oylama: Yönetime yetki verilen maddelerFenerbahçe'de toplam borç açıklandı: Ali Koç'un cebinden verdiği para belli oldu - SporF.Bahçe'de borç açıklandı: Koç'un cebinden verdiği para...Bodo/Glimt maçında 'hoparlör' iddiası: Galatasaray'dan 'ıslık' cevabı - SporGalatasaray'dan 'ıslık' tepkisi gecikmediSpor basınının acı kaybı: Usta gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti - SporSpor basınının acı kaybı: Usta gazeteci hayatını kaybettiTrabzonspor'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklaması geldi - SporTrabzon'dan dolandırıcılık uyarısı: 'Loca satışı' açıklamasıRafa Silva sorusu cevap buldu: Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? - SporRafa sorusu cevap buldu: F.Bahçe derbisinde oynayacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...