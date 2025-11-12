Mazi aydınlanıyor! Roma yollarının 300 bin km’lik haritası çıkarıldı

MURAT ÖZTEKİN - Çalışma sadece Roma yollarına dair haritacılık bilgilerini belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda bundan yaklaşık 1.500 sene evvel yıkılan imparatorluğun nasıl işlediği konusundaki bilgileri de derinleştiriyor.

Askerî birliklerin nasıl hareket ettiği, malların nasıl taşındığı ve nihayetinde Roma’nın asırlar boyunca antik çağın en büyük imparatorluğunu nasıl sürdürdüğü ortaya konuyor. Euronews’te yer alan habere göre, Barselona Autònoma Üniversitesi ve Danimarka Aarhus Üniversitesi araştırmacılarının liderliğinde yürütülen çalışma “Scientific Data” dergisinde neşredildi.

Itiner-e ekibi, bu dijital atlası oluşturmak için ilk olarak arkeolojik, tarihî ve epigrafik kaynaklar vasıtasıyla yolları tespit etti. Sonra bu yolları aktüel uydu görüntüleri ve tarihî fotoğraflarla karşılaştırarak konumlandırdılar. Son olarak her bölümü elle sayısallaştırdılar.