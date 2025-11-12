Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mazi aydınlanıyor! Roma yollarının 300 bin km’lik haritası çıkarıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üç kıtada hüküm süren Roma İmparatorluğu’nun 299 bin kilometreyi aşan tarihî yolları, “Itiner-e” adlı proje ile benzeri görülmemiş bir şekilde haritalandı.

MURAT ÖZTEKİN - Çalışma sadece Roma yollarına dair haritacılık bilgilerini belgelemekle kalmıyor, aynı zamanda bundan yaklaşık 1.500 sene evvel yıkılan imparatorluğun nasıl işlediği konusundaki bilgileri de derinleştiriyor.

Askerî birliklerin nasıl hareket ettiği, malların nasıl taşındığı ve nihayetinde Roma’nın asırlar boyunca antik çağın en büyük imparatorluğunu nasıl sürdürdüğü ortaya konuyor. Euronews’te yer alan habere göre, Barselona Autònoma Üniversitesi ve Danimarka Aarhus Üniversitesi araştırmacılarının liderliğinde yürütülen çalışma “Scientific Data” dergisinde neşredildi.

Itiner-e ekibi, bu dijital atlası oluşturmak için ilk olarak arkeolojik, tarihî ve epigrafik kaynaklar vasıtasıyla yolları tespit etti. Sonra bu yolları aktüel uydu görüntüleri ve tarihî fotoğraflarla karşılaştırarak konumlandırdılar. Son olarak her bölümü elle sayısallaştırdılar.

