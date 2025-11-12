Aracın camını kırıp para dolu çantayı çaldı! Hırsızın yaşı şaşkına çevirdi
Antalya'da park halindeki otomobilin camını kırarak 50 bin TL bulunan çantayı çalan hırsız, 16 yaşındaki çocuk çıktı. Şahıs tutuklanırken para dolu çanta ise metruk evde bulundu.
Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda Murat Çiftçi, evinin önünde park halindeki 07 GJM 28 plakalı otomobilin camının kırıldığını ve araçtaki içinde 50 bin TL bulunan çantasının çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
HIRSIZ 16 YAŞINDA ÇIKTI
İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede bulunan 9 iş yerinin toplam 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki A.E.S. olduğunu belirledi.
PARA BULUNDU
Kısa sürede yakalanan A.E.S.'nin çaldığı çanta ve içerisindeki 50 bin TL, gizlediği metruk binanın bahçesinde bulundu. Gözaltına alınan çocuk, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.