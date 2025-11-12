Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aracın camını kırıp para dolu çantayı çaldı! Hırsızın yaşı şaşkına çevirdi

Aracın camını kırıp para dolu çantayı çaldı! Hırsızın yaşı şaşkına çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hırsızlık, Antalya, Manavgat, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da park halindeki otomobilin camını kırarak 50 bin TL bulunan çantayı çalan hırsız, 16 yaşındaki çocuk çıktı. Şahıs tutuklanırken para dolu çanta ise metruk evde bulundu.

Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Muhittin Ersoy Bulvarı'nda Murat Çiftçi, evinin önünde park halindeki 07 GJM 28 plakalı otomobilin camının kırıldığını ve araçtaki içinde 50 bin TL bulunan çantasının çalındığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HIRSIZ 16 YAŞINDA ÇIKTI

İhbar üzerine harekete geçen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri, çevrede bulunan 9 iş yerinin toplam 24 saatlik güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, hırsızlığı gerçekleştiren kişinin 16 yaşındaki A.E.S. olduğunu belirledi.

Aracın camını kırıp para dolu çantayı çaldı! Hırsızın yaşı şaşkına çevirdi - 1. Resim

PARA BULUNDU

Kısa sürede yakalanan A.E.S.'nin çaldığı çanta ve içerisindeki 50 bin TL, gizlediği metruk binanın bahçesinde bulundu. Gözaltına alınan çocuk, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürek burkan hayatı fotoğraflarıyla beraber tarihe geçti! Filistinli foto muhabiri Ali Jadallah yine birinci olduVakıf Faktoring halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygunluğu araştırılıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
23 ilde büyük operasyon: Müteahhitleri dolandıran çete çökertildi! - 3. SayfaMüteahhitleri dolandıran çete çökertildiHer şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttu! "Vicdanen doğru olanı yaptım" - 3. SayfaHer şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttuKayıp annenin cesedini, kuzgun kuşlarını takip eden vatandaşlar bulmuş - 3. SayfaYerlerini, cesede gelen kuzgunlar açık etmişKaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı - 3. SayfaKaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar varAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var
Sonraki Haber Yükleniyor...