Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden bir otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen araç sürücüsü Miyase C.'nin (22) hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücüye alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan kontrolde 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü cezai işlemler yapılmak üzere araçtan indirildi.

"4-5 saat önce alkol kullandım. Bünyem zaten zayıf, bir tane içkiyle bu kadar nasıl çıktı onu da anlamadım. 1.12’yi bilmiyorum yani anlam veremedim" diyen Miyase C., cezai işlemler için geldiği polis otosu başında polis memurlarından ehliyetini talep etti.

"6 AY ARTIK KAÇAK KULLANACAĞIZ"

"Benim ehliyetimi verin de bana lazım olur" diyen kadın sürücü, polis memurunun, "Ehliyetinize 6 ay el konuldu" demesi üzerine önce şaka zannedip, "Şaka yapıyorsunuz" dedi. Gerçek olduğunu anlayınca da adeta şoke olan genç kadın, "Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Şu an 6 ay benim ehliyetim yok mu? Çok kötü" diye tepki verdi. Miyase C.'nin sonrasında "Neyse, 6 ay artık kaçak kullanacağız" sözleri memurları da şoke etti.

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bunlar yaşanırken gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Miyase C., bu kez de basın mensuplarına, "Allah rızası için çekme. Bakın benim babam esnaf çekmesinler. Çekmeyin şikayet ederim bak." dedi.

Kadın sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan Miyase C. hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.