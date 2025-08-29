Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız

Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız
Alkol Testi, Asayiş, Ceza, Aksaray, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray'da Miyase C. isimli kadının kullandığı otomobil şüphe üzerine polisler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde genç kadının 1.12 promil alkollü olarak direksiyon başına geçtiği tespit edildi. Ehliyetine el konulan ve kısa süreli şok yaşayan Miyase C.'nin sonrasında "Neyse, 6 ay artık kaçak kullanacağız" diye konuşması polisleri bile hayret ettirdi.

Aksaray'da Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde rutin yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine Tiyatro Kavşağı istikametine seyreden bir otomobili durdurdu.

Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen araç sürücüsü Miyase C.'nin (22) hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücüye alkolmetre ile ölçüm yaptı. Yapılan kontrolde 1.12 promil alkollü olduğu tespit edilen kadın sürücü cezai işlemler yapılmak üzere araçtan indirildi.

Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız - 1. Resim

"4-5 saat önce alkol kullandım. Bünyem zaten zayıf, bir tane içkiyle bu kadar nasıl çıktı onu da anlamadım. 1.12’yi bilmiyorum yani anlam veremedim" diyen Miyase C., cezai işlemler için geldiği polis otosu başında polis memurlarından ehliyetini talep etti.

Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız - 2. Resim

"6 AY ARTIK KAÇAK KULLANACAĞIZ"

"Benim ehliyetimi verin de bana lazım olur" diyen kadın sürücü, polis memurunun, "Ehliyetinize 6 ay el konuldu" demesi üzerine önce şaka zannedip, "Şaka yapıyorsunuz" dedi. Gerçek olduğunu anlayınca da adeta şoke olan genç kadın, "Benim 6 ay ehliyetim gitti mi? Şu an 6 ay benim ehliyetim yok mu? Çok kötü" diye tepki verdi. Miyase C.'nin sonrasında "Neyse, 6 ay artık kaçak kullanacağız" sözleri memurları da şoke etti.

Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız - 3. Resim

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Tüm bunlar yaşanırken gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden Miyase C., bu kez de basın mensuplarına, "Allah rızası için çekme. Bakın benim babam esnaf çekmesinler. Çekmeyin şikayet ederim bak." dedi.

Alkollü yakalandı! Ehliyetine el konulunca söylediklerine inanamayacaksınız - 4. Resim

Kadın sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 268 lira ceza kesilirken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu. Öte yandan Miyase C. hakkında alkollü araç kullanmaktan adli işlem başlatılarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Son durum araştırılıyorAğustos rakamı belli oldu! İstanbul’da kiralarda yeni zirve
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Aksaray'da damat dehşeti! Kayınpederini tüfekle vurdu - 3. SayfaEşini almaya gelen kayınpederini vurduTekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu... - 3. SayfaTekirdağ'da feci kaza! 16 yaşındaki Nisa canından oldu...Antalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı - 3. SayfaAntalya'da korkunç kaza! İki otomobil kafa kafaya çarpıştıCesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf etti: Başında yarım saat ağladım! - 3. SayfaCesedi kuyuda bulunmuştu! Katil suçunu itiraf ettiGişelerde feci kaza! Kontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptı... Yaralılar var - 3. SayfaKontrolden çıkan tır, ekip otosuna çarptıMersin'de peş peşe kazalar! Birinde teker koptu, diğerinde sürücü araca sıkıştı - 3. SayfaMersin'de peş peşe korkutan anlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...