Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki köprüde M.K. isimli şahıs intihar etmek istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı ve itfaiye ekipleri de M.K.’nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu.

POLİSLER İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçerek, güvenli bölgeye çekildi.

M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.