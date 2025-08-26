Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı

Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı
İntihara Teşebbüs, Alkol, Polis, Güvenlik, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde M.K. isimli şahıs, köprüye çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Polis, alkollü olduğu öğrenilen şahsı ikna ederek güvenli bölgeye aldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Mevlana Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerindeki köprüde M.K. isimli şahıs intihar etmek istedi.

Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı ve itfaiye ekipleri de M.K.’nın bulunduğu bölgeye şişme yatak kurdu.

Alkollü şahıs yürekleri ağza getirdi! Polis ikna etmeyi başardı - 2. Resim

POLİSLER İKNA ETTİ

Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu M.K. atlamaktan vazgeçerek, güvenli bölgeye çekildi.

M.K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir hissede yükseliş %68’e vardı! BİST 100’ü rekora bu hisseler taşıdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski belediye başkanı İsmail Eşref ölümden döndü! - 3. SayfaEski belediye başkanı ölümden döndü!Diyarbakır'da iki grubun kavgası dehşetle sonuçlandı: Ölü ve yaralılar var - 3. Sayfaİki grubun kavgasında silahlar patladıİzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadı - 3. Sayfaİzmir'de yürek yakan kaza: 15 yaşındaki çocuk kurtarılamadıMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı! - 3. SayfaMalatya'da yolcu otobüsünden cephane çıktı!Nevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri hastanede can verdi - 3. SayfaNevşehir'de boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden biri öldü!Diyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı - 3. SayfaDiyarbakır'da apartman yangını: 4 kişi yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...