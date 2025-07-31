Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler

Kaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Alkollü Sürücü, Polis, Ceza, Astım, Yalan, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçip kaza yapan alkollü sürücü polise adeta ecel teri döktürdü. Aracı kendisinin kullanmadığını söyleyen, "Astım var bende" deyip alkolmetreye üflemek istemedi. Yaşananlar saç baş yoldurttu.

Gece yarısı Aksaray - Konya Karayolu Otogar ışıklı kavşakta edinilen bilgiye göre, Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Birol Ö. (25) idaresindeki 64 ABV 142 plakalı Fiat marka otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Mevlüt Ali Y. (25) yönetimindeki 68 AFT 218 plakalı Peugeot marka hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Fiat marka otomobil refüje çıkıp trafik levhasına vurarak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yoldan geçen diğer sürücüler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü, 4 çocuğu ve eşini sağlık kontrolünden geçirdi.

Kaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - 1. Resim

ART ARDA YALANLAR SÖYLEDİ

Sağlık kontrollerinin ardından polisin alkollü sürücüyle imtihanı başladı. 4 çocuğu ve eşiyle birlikte seyahat ederken kaza yapan Birol Ö. ehliyet, ruhsat ve alkol muayenesinden geçirildi. Yapılan sorgulamalarda sürücü Birol Ö.’nün ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, alkollü olabileceği ihtimali üzerine de yapılan alkol muayenesinde yasal sınırın 3 katı olan 1.50 promil alkollü çıktı.

Alkolmetreye üflerken, "Astım var bende haberiniz olsun" diye polis memurlarını uyaran sürücü, bu bahaneyle kurtulamayınca aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Otomobili eşinin kullandığını iddia ederek polis memurlarına eşinin ehliyetini veren sürücü ekipleri yanıltmaya çalıştı. Ancak ekiler Kent Güvenlik Sistemi kameralarından yaptığı kontrolle sürücü koltuğundan Birol Ö.’nün indiğini, bir önceki kameradan da otomobili yine Birol Ö.’nun kullandığını belirledi.

Kaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - 2. Resim

SÖZLERİ PES DEDİRTTİ

Hiçbir bahaneyle kurtulamayan alkollü sürücü cezai işlemler gereği polis otosu başına alındı. Burada tutanak ve ceza makbuzlarına imza attırılmak istenen sürücü, okuması yazması olmadığını söyledi. Bunun üzerine polis memurları tutanağı okumak istedi ama alkollü sürücü bu kez de polis memurlarına güvenmeyip, çarptığı hafif ticari aracın sürücüsünden yardım istedi. Sürücüye tutanağı okumasını isteyen alkollü sürücü, burada söylediği sözle pes dedirtti.

"Herkese güven var, devlete bu saatten sonra güven yok" diyen alkollü sürücü diğer araç sürücüsünün ikna etmesiyle evrakları imzaladı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından polis memurlarına konuşmasını sürdüren Birol Ö., adeta alay edercesine, "İhtiyacınız olduğu zaman haber verin. Devletin ihtiyacı olduğu zaman haber verin. Her zaman yanındayım. Banka soyar yine veririm" dedi.

Kaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - 3. Resim

GÜVENMEDİĞİ POLİS MEMURLARINDAN YARDIM İSTEDİ

Polis otosunun başından ayrılırken otomobilinin çekiciye yüklendiğini fark eden Birol Ö., koşarak çekici personelinin yanına gitti. Aracı çeken demir halatı tutarak aracını çektirmek istemeyen alkollü ve ehliyetsiz sürücü, çekici personeline müdahalede bulundu. Defalarca uyarılmasına rağmen halatı bırakmayan sürücü çekici görevlisiyle tartışmaya başladı. Şahsı uzaklaştırmaya çalışan çekici personeli aracı çekme işlemini sürdürürken, "Araba benim" diyerek tepkisine devam eden alkollü sürücü bu kez de güvenmediği polis memurlarından yardım istedi. Bu sırada çekim yapan basın mensuplarına, "Ağabeyim lan, niye çekiyorsun lan" diyen alkollü sürücü, "Yaptıkları ayıp değil mu bunların" diye basın mensubuna sordu.

Kaza yapan alkollü sürücüden, polislere pes dedirten sözler - 4. Resim

Bu sırada kaza yerine gelen asayiş şubesi ekipleri alkollü sürücüyü götürmek için ikna çalışmasına başladı. İkna olmayan sürücü polis memurlarının açıklama ve bilgilendirmesi sonucu ikna olarak polis aracına binmeyi kabul etti. Konuşmasının sonunda polis memuruna sarılan sürücü, çocukları ve eşiyle birlikte polis aracına bindirilerek önce hastaneye sağlık kontrolüne ardından da adli işlemler ve ifadesi gereği polis merkezi amirliğine götürüldü. Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 46 bin 621 lira para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tsunami tehlikesi geride kaldı! Alarmlar sustu, milyonlar evine döndüBomba değişiklik... Kuruluş Osman'ın yeni başrolü belli oldu! O isim herkesi şaşırttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ege Denizi'nde korkutan deprem! Yunanistan'ın Girit Adası sallandı, ilk veriler geldi - GündemEge Denizi'nde korkutan deprem! İlk veriler geldiCumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 kişinin mal varlıkları dondurulmuştu, o karar iptal edildi - Gündem5 kişinin mal varlıklarıyla ilgili yeni karar!Uyarılar kâr etmedi, cezalar kesildi! Bu yasağı delene ağır yaptırım var - GündemBu yasağı delene ağır yaptırım varBeton pompasıyla yangına müdahale etmişti: Orman içlerinde hayvanların bağırışları yüreklerimizi yaktı - GündemBeton pompasıyla müdahale etmiştiAKINCI TİHA ilk kez kullanıldı! Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe - GündemDiyarbakır'da büyük operasyon! İlk kez kullanıldıSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor! Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu tahmini - GündemSıcaklık düşüyor, sağanak geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...